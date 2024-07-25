Москвичи смогут увидеть в ночном небе до 120 падающих звезд в час 12 августа

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Пик активности метеорного потока Персеиды придется на ночь 12 августа. В это время ожидается до 120 падающих звезд в час, сообщается на сайте Московского планетария.

"Весь август действует метеорный поток из созвездия Персей. Персеиды обычно активны в течение трех-четырех дней около своего максимума", – рассказали эксперты.

Персеидами называются белые яркие метеоры, которые резко пересекают небо, пояснили сотрудники планетария. Их скорость при этом составляет около 60 километров в секунду. Свечение некоторых из них остается видно на протяжении нескольких секунд. Эти метеоры получили название "болиды".

При этом в планетарии рекомендовали наблюдать за потоком во второй половине ночи и под утро. По их словам, лучше всего звездопад будет виден в восточном направлении и высоко над горизонтом при благоприятных погодных условиях и отсутствии искусственного городского света.

В планетарии также уточнили, что в 2024 году вспышки метеоров Персеид будут происходить одновременно со сближением Марса и Юпитера, которые во время пика звездопада пройдут рядом друг с другом.

Эксперты обратили внимание, что Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн можно видеть в ночном небе на протяжении всего августа с полуночи и до рассвета. Не будет заметен только Меркурий, поскольку он присоединится к планетам только в конце месяца. Он будет возникать на утреннем небе после 4 утра.

Между тем наблюдение вдали от города и в предрассветные часы поможет жителям столицы увидеть как можно больше вспышек метеорного потока Южные Дельта-Аквариды. Директор Московского планетария Фаина Рублева уточнила, что наблюдать за потоком можно с 12 июля до 23 августа, при этом его пик придется на ночь с 30 по 31 июля.