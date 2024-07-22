Четыре мощные вспышки произошли на Солнце

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Ученые зафиксировали четыре вспышки предпоследнего уровня мощности (класса М) на Солнце. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.

Так, в понедельник, 22 июля, с 06:30 до 08:00 произошли вспышки M1.4/SF, M3.9/SN и М1.9. Кроме того, две последние вызвали сбой в коротковолновой радиосвязи, следует из материала. До этого вспышка M3.2 наблюдалась в 02:28, выброс энергии длился 13 минут.

В настоящее время у Солнца происходит пик 11-летнего цикла своей активности, рассказал ранее заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко. По его словам, эта максимальная фаза может продлиться до 2025 года.

Как указал физик, наука объясняет такое состояние звезды динамо-теорией. Он объяснил, что ей является теория генерации магнитных полей на Солнце, по которой можно рассказать о цикличности звезды и общего хода.

