Физик Обридко: 11-летние циклы Солнца похожи на погоду на Земле

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В настоящее время у Солнца происходит пик 11-летнего цикла своей активности. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на заведующего гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко.

"Мы находимся сейчас в максимуме 25-го так называемого цикла солнечной активности. Строго говоря, максимум – это не точка, не дата. Нельзя сказать, что максимум был, допустим, 15 мая, нельзя сказать, что максимум примерно начался в середине 2023-го, и эта максимальная фаза будет продолжаться до середины 2024-го, а может, и даже до 2025-го", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что 11-летний цикл активности Солнца можно сравнивать с погодой, которая постоянно меняется. Как указал физик, наука объясняет такое состояние звезды динамо-теорией. Он объяснил, что ей является теория генерации магнитных полей на Солнце, по которой можно рассказать о цикличности звезды и общего хода.

"Потому что это не законы небесной механики, где можно за тысячу лет заранее предсказать затмение, это больше похоже на нашу погоду на Земле: мы знаем, что лето рано или поздно наступит, но оно может наступить в июне, может наступить в апреле. То есть цикл существует, но в нем так много дополнительных параметров, дополнительных всяких данных, которые входят", – сказал собеседник издания.

Кроме того, Обридко назвал Солнце сложной машиной, которая работает как лавина в горах.

Ранее сообщалось, что 14 мая на Солнце были зафиксированы две вспышки. Первая из них произошла в 05:09, а вторая – в 15:55 по московскому времени. Ее отнесли к классу X1.2. Она продолжалась 25 минут и привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Однако ученые пришли к выводу, что уровень опасности потоков энергичных протонов после нее остался на минимальных показателях.

