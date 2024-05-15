Синоптик Шувалов: солнечная и магнитная активность слабо влияют на погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Влияние солнечной и магнитной активности на погоду является незначительным, рассказал телеканалу "360" глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Эксперт напомнил, что в начале восьмидесятых годов в Гидрометцентре действовала лаборатория солнечно-земных процессов. Ее сотрудники глубоко изучали особенности вспышек, происходящих на Солнце.

"Результатом этих исследований был вывод о том, что связь, последовательность и влияние солнечной активности, магнитной активности на погодные процессы на самом деле очень и очень невелики", – отметил синоптик.

Шувалов подчеркнул, что, опираясь на проведенные в XX веке исследования, считает поспешным вывод об изменении реакции Земли на солнечные вспышки, который озвучивают некоторые эксперты. Он заявил, что такое заключение нельзя назвать основанным на реальных данных, и подчеркнул, что после магнитной бури не наступит аномальная жара.

Специалист также подтвердил информацию о том, что в столичный регион придет потепление. Он уточнил, что в выходные температура воздуха поднимется до 20 градусов. В пятницу, по его словам, ожидается кратковременный дождь. После этого в Москве и области будет преобладать антициклональная погода. Шувалов отметил, что в выходные сохранится высокое атмосферное давление.

Ранее сообщалось, что 14 мая на Солнце произошли две вспышки. Первая была зафиксирована в 05:09, а вторая – в 15:55 по московскому времени. Она длилась 25 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи. При этом ученые утверждали, что уровень опасности от потоков энергичных протонов оставался на минимальном уровне.