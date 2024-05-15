Синоптик Шувалов спрогнозировал +22 градусов в выходные в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Потепление до 22 градусов ожидается в столице в выходные, сообщил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, температура в городе пошла на повышение. В пятницу, 17 мая, ожидается небольшой дождь, но он пройдет на фоне температуры, которая всего на 1–1,5 градуса ниже нормы.

Таким образом, город возвращается к нормальным значениям температуры для этого времени года, отметил Шувалов. По его словам, в ближайшие пару дней ожидается порядка +14...19 градусов. В дальнейшем можно ждать повышения температуры до +20...22 градусов.

"Суббота и воскресенье обещают быть очень приятными. Наконец-то мы получим некую компенсацию за холодную первую половину мая", – заключил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что 18 и 19 мая в Москве ожидается температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. По его словам, погода большую часть недели будет определяться антициклоном. При этом, как утверждает метеоролог, дожди придут к 17 мая.

