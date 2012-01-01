Синоптик Варакин: температура выше климатической нормы ожидается в июне в Москве

В первые 10 дней мая 2024 года температура воздуха в европейской части России была на 8–10 градусов ниже нормы, заявили в Гидрометцентре. Москва 24 выяснила, когда в столицу вернется долгожданное тепло и ждать ли новой волны заморозков до лета.
"Холодная воронка"
Европейская часть РФ в первые 10 дней мая стала "воронкой", в которую попали холодные воздушные массы из акваторий Северного Ледовитого океана. Из-за этого температура воздуха была на 8–10 градусов ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что 7 мая стало самым холодным в Москве за последние 25 лет: ночью столбики термометров опустились до минус 0,2 градуса. Он также отметил, что 8 мая температура соответствовала показателям конца марта.
А перед Днем Победы в Москве вовсе выпал снег. Само же 9 мая стало самым снежным: высота покрова тогда доходила до пяти сантиметров, а среднесуточная температура опустилась до отметки в 1,7 градуса, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Тепло возвращается?
Температура воздуха в столице еще несколько дней будет ниже климатической нормы, рассказал Москве 24 начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По его словам, последние слабые заморозки еще будут наблюдаться в Подмосковье утром 14 мая.
"У нас среднесуточная норма для этого времени года – 13 градусов. В Москве днем 14 мая будет 13–15 максимум, 15-го ожидается 16–18, только с 16-го числа ночью – 4–6 градусов, а днем – 18–20. То есть среднесуточная температура уже будет соответствовать норме", – сказал синоптик.
С 17 мая дневные температуры в столице повысятся до 17–22 градусов, ночные – до 5–6. Причем потепление задержится до конца месяца, однако осадки в это время не исключены, заметил Варакин.
Делать точные прогнозы насчет начала грядущего лета пока рано, но Варакин со ссылкой на данные Гидрометцентра отметил, что уже в июне в Москве ожидается температура выше климатической нормы. Такая же обстановка может сохраниться и в июле, заключил эксперт.