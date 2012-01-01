Синоптик Варакин: температура выше климатической нормы ожидается в июне в Москве

В первые 10 дней мая 2024 года температура воздуха в европейской части России была на 8–10 градусов ниже нормы, заявили в Гидрометцентре. Москва 24 выяснила, когда в столицу вернется долгожданное тепло и ждать ли новой волны заморозков до лета.

"Холодная воронка"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Европейская часть РФ в первые 10 дней мая стала "воронкой", в которую попали холодные воздушные массы из акваторий Северного Ледовитого океана. Из-за этого температура воздуха была на 8–10 градусов ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Думаю, что первая декада мая будет самой холодной за всю историю наблюдений. Объясняется это именно тем, что два центра с разными знаками – антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы – создали условия втягивания, адвекции холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее заявил, что 7 мая стало самым холодным в Москве за последние 25 лет: ночью столбики термометров опустились до минус 0,2 градуса. Он также отметил, что 8 мая температура соответствовала показателям конца марта.

А перед Днем Победы в Москве вовсе выпал снег. Само же 9 мая стало самым снежным: высота покрова тогда доходила до пяти сантиметров, а среднесуточная температура опустилась до отметки в 1,7 градуса, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Тепло возвращается?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Температура воздуха в столице еще несколько дней будет ниже климатической нормы, рассказал Москве 24 начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, последние слабые заморозки еще будут наблюдаться в Подмосковье утром 14 мая.

"У нас среднесуточная норма для этого времени года – 13 градусов. В Москве днем 14 мая будет 13–15 максимум, 15-го ожидается 16–18, только с 16-го числа ночью – 4–6 градусов, а днем – 18–20. То есть среднесуточная температура уже будет соответствовать норме", – сказал синоптик.

С 17 мая дневные температуры в столице повысятся до 17–22 градусов, ночные – до 5–6. Причем потепление задержится до конца месяца, однако осадки в это время не исключены, заметил Варакин.



Юрий Варакин начальник ситуационного центра Росгидромета На сегодня с учетом прошедших дней выпало 40% месячной нормы осадков. Поэтому мы их ждем, в том числе в ближайшие выходные. Будет тепло, но с дождем. А вот холод от нас начнет смещаться на восток.

Делать точные прогнозы насчет начала грядущего лета пока рано, но Варакин со ссылкой на данные Гидрометцентра отметил, что уже в июне в Москве ожидается температура выше климатической нормы. Такая же обстановка может сохраниться и в июле, заключил эксперт.