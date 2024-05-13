Синоптик Шувалов пообещал москвичам потепление до 15 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный регион до конца недели ожидает потепление до 15 градусов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Он напомнил, что ситуация с аномальными холодами начнет стабилизироваться к середине текущего месяца. Повышение температуры станет возможным благодаря западному ветру и антициклону, которые принесут за собой тепло. Однако новая рабочая неделя с 13 по 19 мая серьезного потепления не принесет.

"Отнюдь не теплая, но и не сказать, чтобы сильно холодная погода. Прямо скажем, отрицательные отклонения от нормы сохранятся, но они будут не такими значительными", – уточнил он.



По его словам, регион избавится от ночных заморозков, а уже в первой половине недели температура днем будет повышаться до 11–13 градусов. К четвергу столбики термометров могут показать от 15 до 17 градусов, но из-за холодного фронта с дождями уже в пятницу, 17 мая, в Москве будет около 15 градусов, уверен Шувалов.

"Погода идет слегка на поправку, отходит от этого холодного шока, который мы все испытали в самом начале месяца, особенно 9 мая", – добавил он.

По его данным, первая декада месяца в некоторых регионах центральной части РФ стала самой холодной за всю историю метеонаблюдений. Шувалов рассказал, что к северу и востоку от Москвы температура падала до 6 градусов ниже нормы. Однако, по его словам, морозы в мае не добрались до Орловской и Брянской областей, где отклонение составило лишь 3 градуса.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова указала, что потепление вернется в столичный регион после 15 мая. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура в столице может достигнуть 20 градусов, однако 17-го числа пройдут ливневые дожди.