Синоптик Вильфанд: начало мая стало самым холодным на европейской части РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Первая декада мая на территории европейской части России стала самой холодной за все время наблюдений. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что Европейская Россия оказалась "воронкой", в которую попадали холодные воздушные массы из самых холодных акваторий Северного Ледовитого океана. Два центра с разными знаками – антициклон к западу от Москвы и циклон к востоку от Москвы – создали эти условия втягивания, объяснил он.

Вильфанд добавил, что данный процесс является стационарным, он длится с 2 мая и стал редким случаем. Воздушные массы идут с Карского моря, Новой Земли, с моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря, других холодных регионов, прокомментировал метеоролог. По его словам, с запада антициклон "закачивает" воздух из Шпицбергена, из-за чего температура на 8–10 градусов ниже нормы.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова указала, что потепление в Москву и Подмосковье вернется после 15 мая. Согласно ее прогнозу, днем до 15 мая температура воздуха составит от 8 до 13 градусов, однако к концу недели ночью будет до 10 градусов, а днем – от 15 до 20 градусов тепла, подчеркнула она.