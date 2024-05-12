Синоптик Тишковец рассказал о последнем снежном заряде в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Последний снежный заряд был зафиксирован в столичном регионе 12 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, "такого безобразия" больше не повторится до осени.

При этом он уточнил, что 12 мая в столице ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями и до плюс 9 градусов. Температура воздуха, как он утверждает, на 10 градусов ниже климатической нормы.

Также синоптик предупредил, что в Москве уже второй день наблюдается экстремальный геомагнитный шторм. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, добавил он.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что первая декада мая в Москве завершится холодной погодой с ночными заморозками, однако с середины месяца температура вернется в рамки климата. В столице ожидается до 20 градусов после 15 мая.

