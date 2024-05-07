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07 мая, 09:23

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Синоптик Тишковец: снова отключить отопление в Москве можно будет 11 мая

Синоптик рассказал, когда можно будет снова отключить отопление в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха, при которой можно будет снова отключить отопление в домах, ожидается в Москве 11 мая. Об этом заявил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Тишковец отметил, что из-за аномального похолодания в домах и соцобъектах столицы вновь возобновляется подача тепла. Синоптик сказал, что критериальная среднесуточная температура воздуха станет выше положенных для коммунальных служб 8 градусов тепла только 11 мая. Тогда отопление вновь можно отключить, добавил эксперт.

Накануне Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Мэр уточнил, что в ближайшие дни прогнозируется холодная погода. В связи с этим подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха.

Собянин: возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

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