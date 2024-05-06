Собянин: возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, в ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют прохладную погоду в столице. Более того, как он уточнил, ночью столбики термометров могут и вовсе опуститься до минусовых значений. Именно поэтому было принято решение о возобновлении подачи тепла в жилые дома и социальные объекты, добавил Собянин.

"Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон", – объяснил мэр.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице завершился отопительный сезон, поэтому система теплоснабжения была переведена на летний режим работы. Специалисты уже даже начали подготовку к новому отопительному сезону.

Отключать отопление в Москве начали еще 27 апреля из-за установления необходимых температур на улице. В Москве отапливали более 74 тысяч зданий, включая 34 тысячи жилых домов. По словам Бирюкова, подготовка к новому отопительному сезону завершится до 25 августа.

