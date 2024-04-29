Отопительный сезон завершился в Москве

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В столице завершился отопительный сезон, система теплоснабжения переведена на летний режим работы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



"Все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

При этом специалисты начали подготовку к новому отопительному сезону. В его рамках планируется провести гидравлические испытания, однако в полном объеме их запустят в мае. Летом специалисты займутся ремонтом теплостанций и центральных тепловых пунктов, а также перекладкой трубопроводов и ремонтом внутридомовых систем.

Отключать отопление в городе начали еще 27 апреля из-за установления необходимых температур на улице. В Москве отапливали более 74 тысяч зданий, включая 34 тысячи жилых домов. По словам Бирюкова, подготовка к новому отопительному сезону завершится до 25 августа.