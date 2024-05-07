Мокрый снег и дождь ожидаются в Москве 7 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 7 мая, в столице и области ожидается погода, дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что самая холодная погода в этом месяце за последние 25 лет ожидается в Москве 9 мая. По его словам, температура воздуха в этот день будет на 10 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям конца марта. При этом, как он утверждает, 9 мая возможны кратковременные осадки в виде снега и дождя.

В связи с похолоданием Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Мэр уточнил, что подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, которые позволят прекратить отопительный сезон.

