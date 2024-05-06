Около 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник, 7 мая. В южной части столичного региона они достигнут стадии сильных, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Циклон из Белоруссии стремительно движется на восток. Ночью 7 мая зона осадков этого вихря распространится на столичный регион", – подчеркнула она.

По словам синоптика, количество осадков составит 3–8 миллиметров. В столице прогнозируется дождь с мокрым снегом, уточнила метеоролог.

В свою очередь, столичное управление МЧС РФ предупредило жителей Подмосковья о заморозках до минус 4–2 градусов ночью и утром 7 мая. В связи с этим спасатели попросили соблюдать осторожность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что аномально холодная погода с сильным ветром и мокрым снегом ожидается в Москве на текущей неделе. В ночь на 7 мая прогнозируется от 0 до 5 градусов, а днем – от 4 до 6 градусов. Также в этот день будут дожди, мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду, указал он.

Однако до этого синоптик рассказывал, что потепление ожидается в столице к 10 мая. При этом полностью пониженные температуры уйдут из Москвы к 11–12 мая.

