Аномальный холод и мокрый снег ожидаются в Москве на текущей неделе

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Аномально холодная погода с сильным ветром и мокрым снегом ожидается в Москве на текущей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

"Со вторника (7 мая. – Прим. ред.) и до пятницы (10 мая. – Прим. ред.) температура в Москве будет ниже нормы на целых 7–10 градусов, это очень холодная погода", – подчеркнул Вильфанд.

Синоптик добавил, что в ночь на 7 мая ожидается от 0 до 5 градусов, а днем – от 4 до 6 градусов. Также в этот день прогнозируются дожди, мокрый снег и ветер до 14 метров в секунду. Вильфанд уточнил, что ночью 8 мая столбики термометров покажут около 0 градусов в Москве и до минус 3 градусов – в области.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что на этой неделе на юге Подмосковья ожидаются дожди, а на севере области может выпасть снег.

Шувалов отметил, что на юге страны, в Воронеже и Белгороде, в начале недели температура составит от 20 до 25 градусов, на севере – 7 и 8 мая может образоваться снег.

"Ярославль, Кострома, север Московской области – температура дневная – плюс 6–7 градусов, а в ночные часы – близко к 0 градусов", – сказал синоптик.

По его словам, через Брянскую, Орловскую, Тульскую и Рязанскую области пройдет циклон, который движется с Запада. При этом местами ожидается выпадание до 50% месячной нормы осадков. Южная половина будет с дождями, подчеркнул Шувалов. По его прогнозу, от 6 к 8 мая температура должна понизиться.

Минувшей ночью в Московском регионе зафиксировали заморозки. Отрицательные температуры установили в большинстве районов. На базовой станции ВДНХ температура составила до 2,7 градуса, на юге Москвы, в Бутове, она опустилась до минус 0,3 градуса, а в ТиНАО столбики термометров показали минус 1 градус.

