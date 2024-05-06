Сильный ветер ожидается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице до 13 часов понедельника, 6 мая, из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

"Местами северо-западный ветер с порывами 15–17 метров в секунду", – указывается на сайте.

При этом синоптик Александр Ильин спрогнозировал возвращение тепла в столицу 10 мая.

"В пятницу ночью вероятность заморозков будет минимальна, но температура все равно будет находиться в районе нуля градусов. В Москве и в Московской области можно ожидать от минус 1 до 1 градуса", – сообщил он.

При этом уже днем 10 мая столбики термометров поднимутся до 10–15 градусов тепла, добавил Ильин. В субботу и воскресенье, 11-го и 12-го числа, также будет теплая погода, а в дневное время осадков не ожидается, сообщает "Вечерняя Москва". По его словам, дожди будут лишь ночью в субботу.

"Осадков в виде снега не прогнозируется, потому что температура ночью в этот период будет достаточно высокой – 5–10 градусов", – заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уже рассказывал, что потепление ожидается в столице к 10 мая. При этом полностью пониженные температуры уйдут из Москвы к 11–12 мая.