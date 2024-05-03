Синоптик Вильфанд: заморозки в Москве отступят после 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве ближе к 10 мая ожидается потепление до плюс 15 градусов. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, холода полностью отступят в Москве к 11–12 мая.

"Ночью прогнозируется от 0 до 5 градусов, а днем – от 10 до 15 градусов", – уточнил он.

Вильфанд также подчеркнул, что подобная температура воздуха будет ниже нормы на пять градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что самая холодная погода в этом месяце за последние 25 лет ожидается в Москве 9 мая. По его словам, температура воздуха в этот день будет на 10 градусов ниже климатической нормы, что соответствует показателям конца марта. При этом, как он утверждает, 9 мая возможны кратковременные осадки в виде снега и дождя.

