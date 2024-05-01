Синоптик Тишковец предупредил москвичей о небольшом снеге 6 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В московском регионе в понедельник, 6 мая, возможные небольшие кратковременные осадки в разном агрегатном состоянии, в том числе в виде снега. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в ночь на 6 мая ожидается "слабый минус", из-за чего на дорогах может образоваться гололедица. После 12:00 будет около 7–9 градусов тепла. Во вторник, 7 мая, будут небольшие предутренние заморозки, днем – незначительные осадки, температура воздуха составит не выше 5–10 градусов, сказал синоптик.

Тишковец отметил, что такой температурный фон соответствует норме начала апреля. Возвращение температуры к среднеклиматическим значениям ожидается после майских праздников, объяснил специалист.

Он также добавил, что, согласно долгосрочному прогнозу, май будет умеренным. Количество осадков будет около нормы с небольшим перебором. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше 15 градусов в заключительной пентаде мая, так что метеорическое лето наступит в срок, заключил Тишковец.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что майские температурные значения в Москве превысят климатическую норму. Она уточнила, что этот месяц должен пройти без обильных осадков.