Синоптик Позднякова: температура в Москве в апреле превысила норму на 3,9 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температурный фон в столице в прошлом месяце превысил норму на 3,9 градуса. Апрельские итоги подвела ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Апрель в Москве завершился теплом. И месяц в целом оказался на 3,9 градуса выше нормы. Средняя месячная температура воздуха составила 10,9 градуса. Апрель 2024 года вошел в число четырех самых теплых с 1879 года", – говорится в ее телеграм-канале.

Синоптик обратила внимание, что самая высокая температура была 2 апреля – 23,2 градуса, второе место занимает 30 апреля – 23 градуса.

Отмечались дни, когда показатели были ниже нормальных значений, а одной ночью метеостанции зафиксировали минусовую температуру, добавила Позднякова.

Что касается осадков, в Москве выпало 128% месячной нормы, больше всего их было 27 апреля, резюмировала эксперт.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что апрель этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Москве. Первое место остается за апрелем 2000 года, когда средняя температура составила плюс 11,1 градуса, а второе – за апрелем 2001 года (плюс 11 градусов), уточнил он.

При этом москвичей предупреждают о возможных заморозках в пасхальные выходные.

