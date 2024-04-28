Эксперт Позднякова: дождь 27 апреля в Москве стал самым сильным в XX и XXI веках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От 10 до 30 миллиметров осадков выпало в Москве в субботу, 27 апреля. Дожди стали самыми сильными в XX и XXI веках, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Рекорд по осадкам в этот день составляет 14,7 мм и принадлежит далекому 1880 году", – напомнила она.

Суточная сумма осадков на ВДНХ составила 13,4 миллиметра, похожая ситуация была в 2013 году, когда 27 апреля зафиксировали 12 миллиметров, сказала Позднякова.

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, показатель главной метеостанции ВДНХ достиг 35% от месячной нормы осадков. В своем телеграм-канале он также подтвердил, что суточный рекорд 2013 года был побит.

По его данным, такая интенсивность дождей в конце апреля – достаточно редкое явление. За последние 75 лет такое было только 5 раз. 27 апреля 1976 года фиксировали 7,7 миллиметров осадков, в 2004 году – 9,8, в 2013 – 12,5, в 2017 – 10,1, и 10,2 миллиметра в 2021 году.

Ранее в городского хозяйстве Москвы указывали, что в отдельных районах столицы выпало более 70% месячной нормы осадков. При этом основной объем воды уходил в ливневую сеть самотеком. При необходимости работала откачивающая техника.