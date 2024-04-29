Синоптик Позднякова предупредила о слабых заморозках в Москве в пасхальные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заморозки ожидаются в столице на Пасху, спрогнозировала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. О погоде синоптик рассказала в своем телеграм-канале.

Она отметила, что в последние дни апреля погода в городе будет теплой и без осадков. По ее словам, температура может вырасти до 20 градусов. Однако в пасхальные выходные придет похолодание, предупреждает эксперт.

"В ночные часы температура воздуха может понижаться до 0 градусов. В пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки. Это следует учитывать дачникам, которые спешат высадить рассаду теплолюбивых культур", – говорится в ее публикации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам комфортную погоду 1 мая. По его словам, температура может начать снижаться 2 мая, днем прогнозируется от 15 до 20 градусов. Также в этот день ожидается кратковременный дождь. В пятницу, 3 мая, дневные температуры составят около 15 градусов, а 4-го и 5-го числа будет небольшой дождь.

