Синоптик назвал апрель 2024 года в столице одним из самых жарких за 75 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Текущий апрель стал одним из самых жарких за прошедшие 75 лет, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"За 25 дней апреля в Москве уже можно спрогнозировать, что <...> с 1949 года нынешний апрель займет 3-е место в ранге самых жарких апрелей, это говорит о том, что все-таки очень ранняя весна", – цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, за текущий месяц уже выпала месячная норма осадков. С учетом ожидающихся 26 и 27 апреля дождей норма осадков будет перевыполнена, уточнил он.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие майские праздники осадков в Москве не ожидается. Синоптик отметила, что воздух в столице днем прогреется до 20 градусов. Однако ночи станут холоднее.

До этого она сообщила, что 25 апреля стало одним из самых теплых дней месяца в столице. По ее словам, температура воздуха в Москве в этот день поднялась до 21,5 градуса.

