25 апреля стало одним из самых теплых дней месяца в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве днем 25 апреля поднялась до 21,5 градуса. Об этом в своем телеграм-канале со ссылкой на данные метеостанции на ВДНХ сообщила ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

День стал третьим среди самых теплых в текущем месяце, отметила она.

"Днем 26 апреля в столичный регион продолжится адвекция тепла. <...> На уровне 1,5 километра температура превысит 10 градусов", – информировала синоптик.

По ее данным, 26 апреля воздух в городе прогреется до 22 градусов тепла. Однако 27 апреля температура на уровне 1,5 километра понизится до нуля градусов, что станет причиной похолодания.

Ранее Позднякова сообщила, что в понедельник, 29 апреля, воздух днем в Москве прогреется до 15–20 градусов тепла. 30 апреля и 1 мая в столице ожидается сильный ветер, столбики термометров зафиксируются на уровне 14–17 градусов. Дождей в майские праздники в Москве не ожидается.

