Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 26 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидаются в Москве в пятницу, 26 апреля. Местами по городу прогнозируется гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов, по области – от 18 до 23 градусов. Ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве с 15:00 до 21:00 26 апреля из-за грозы и усиления ветра. Аналогичное предупреждение будет актуальным и для жителей Подмосковья.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в первые майские выходные, с 28 апреля по 1 мая, в Москве ожидается теплая и солнечная погода.