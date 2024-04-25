Синоптик Вильфанд пообещал москвичам тепло в первые майские выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплая и солнечная погода ожидается в Москве с 28 апреля по 1 мая. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ночь с 28 на 29 апреля столбики термометров резко упадут до 4 градусов. Однако уже днем в начале следующей недели температура поднимется до 20. При этом преимущественно осадков 29 апреля не прогнозируется, лишь в некоторых районах Москвы возможен кратковременный дождь.

"Эти температуры будут обусловлены не адвекцией тепла, которая наблюдалась в предыдущие дни, здесь будет солнце с очень мощной энергией", – объяснил синоптик.

Во вторник, 30 апреля, воздух начнет поступать с юга, поэтому столбики термометров начнут расти, ночью – до 10, а днем – до 21 градуса. В среду, 1 мая, по словам Вильфанда, температура воздуха не изменится и продолжит согревать теплом москвичей.

Ранее Вильфанд пообещал 26 и 27 апреля в Москве погоду, характерную для конца мая – начала июня. По его словам, в пятницу столбики термометров в столице поднимутся до 22 градусов. Однако при этом прогнозируются грозы и ветер до 15 метров в секунду. В субботу температура опустится до 17 градусов, а в воскресенье, 28 апреля, погода будет солнечной.

