Синоптик Вильфанд пообещал москвичам июньскую погоду в конце недели

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В пятницу и субботу, 26–27 апреля, в Москве ожидается погода, больше характерная для конца мая – начала июня. Об этом Москве 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в пятницу столбики термометров в столице поднимутся до 20…22 градусов. Также прогнозируются грозы и ветер до 15 метров в секунду.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Погода опережает свое развитие примерно на месяц, потому что такие температуры характерны для конца мая – начала июня.

В субботу также ожидаются грозы, температура опустится до 17…19 градусов. Вместе с тем в воскресенье, 28 апреля, погода будет солнечной. Дневная температура составит 15…20 градусов.

Ранее из-за непогоды 25 и 26 апреля столичные кафе и рестораны попросили закрыть для посетителей летние веранды. Соответствующую рекомендацию дали в департаменте торговли и услуг Москвы. Кроме того, заведения просят укрепить все сезонные конструкции.

