Москвичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 22 по 28 апреля в Москве прогнозируется нестабильная погода с постоянно изменяющимися температурами. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По словам эксперта, уже 22 апреля в Москве ожидаются дожди и усиление ветра до 15 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится и 23 апреля.

"Днем столбики термометров окажутся на уровне 13–18 градусов тепла, в ночное время температура опустится до 12–14 градусов тепла", – уточнила синоптик.

Позднякова подчеркнула, что весеннее тепло будет наблюдаться в Москве ближе к 24 апреля. В этот день столбики термометров поднимутся до 18 градусов. Затем в столичный регион вновь придет резкое похолодание, предупредила синоптик.

"В ночь на 25-е число ожидается всего 3 градуса. Конец недели будет наиболее дождливым", – заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец также предупреждал об усилении ветра и обильных ливнях в столице в понедельник, 22 апреля. Он отметил, что в ночь на 23 апреля похолодает – ожидается от 3 до 8 градусов. Днем, по его словам, возможны небольшие дожди.

