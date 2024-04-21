Синоптик Тишковец: дожди в столичном регионе пойдут на убыль в конце следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дожди в Москве и области пойдут на убыль в конце следующей недели, спрогнозировал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В субботу дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, а выглянувшее солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая – до 15–20 градусов", – передает РИА Новости его слова.

Хорошая погода ожидается в среду, 24 апреля, добавил синоптик. По его словам, это будет единственный погожий день на неделе. При этом возможны температурные скачки – утром прогнозируется от 0 до 5 градусов, а днем ожидается от 13 до 18 градусов, уточнил он.

Тишковец отметил, что теплая погода установится в последние дни текущего месяца.

Свыше 100% месячной нормы осадков выпало в Москве с 1 апреля. Ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова обратила внимание, что первые 20 дней апреля в регионе оказались почти на 4 градуса теплее многолетних значений.

Она также сообщила, что температурный фон в Москве и области может на 1–2 градуса превысить норму в последние выходные месяца.

