"Роскосмос" показал спутниковое фото обрушившегося на Москву шторма

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Южный циклон "Гори", из-за которого 19 апреля в Москве фиксируются неблагоприятные погодные условия, уже обрушился на Центральную Россию. Советующий спутниковый снимок шторма разместил в своем телеграм-канале "Роскосмос".

Циклон направляется со стороны Средиземного моря через Балканы и Черное море.

"Ожидается, что выпадет почти месячная норма осадков", – сказано в сообщении.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о девятибалльном шторме в Москве 19 апреля. Как он утверждает, порывы ветра составят до 22 метров в секунду, а местами могут достигать 25 метров в секунду. Стихия усилится после 15:00, а утихнет только к середине ночи субботы.

