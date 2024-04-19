Сильный ветер сохранится в Москве до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный ветер сохранится в Москве до конца 19 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

В сообщении отметили, что зафиксированы порывы ветра до 19 метров в секунду. Городские службы просят москвичей быть особенно внимательными и осторожными на улицах.

Столичные городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные из-за сильного ветра деревья, добавили в материале.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что 19 апреля порывы ветра в столице составят 17–22 метра в секунду, а местами могут достигать 25 метров в секунду. Стихия усилится после 15:00, а утихнет только к середине ночи субботы, отмечал он.