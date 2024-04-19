Столичных водителей призвали соблюдать дистанцию на дорогах из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный Дептранс призвал водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В департаменте уточнили, что интенсивное движение сейчас наблюдается по трем направлениям:



на Варшавском шоссе на пересечении с Сумским проездом по направлению в область;

на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы;

на ТТК в районе улицы Сущевский Вал.

В ведомстве сообщили, что во второй половине дня 19 апреля ожидаются локальные затруднения на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, а также по направлению в область на Ленинградском шоссе и на проспекте Мира.

Также 19 апреля вечерний разъезд начнется около 16:00. Сотрудники Дептранса порекомендовали выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время. Москвичам посоветовали воспользоваться городским транспортом во время непогоды.

В департаменте объяснили, что на движение могут повлиять такие факторы, как короткий рабочий день, погодные условия, мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге.

"Не отвлекайтесь на телефон во время движения", – заключили в ведомстве.

Ранее синоптики рассказали об усилении ветра в столице 19 апреля. По словам специалистов, порывы ветра могут достигнуть 23 метров в секунду. Москвичей попросили не подходить близко к деревьям, а также не парковать рядом с ними машины.