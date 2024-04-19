Усиление ветра ожидается в Москве в ближайшие часы

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Ветер значительно усилится в Москве в ближайшие часы. Соответствующее предупреждение опубликовано в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Как отметили синоптики, есть вероятность, что порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Москвичей попросили не подходить близко к деревьям, а также не парковать рядом с ними машины.

В ведомстве добавили, что только за день 18 апреля и прошлую ночь выпало до 15 миллиметров осадков – около 35% от нормы всего месяца.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил в беседе с Агентством "Москва", что в столице зафиксировали около трети месячной нормы осадков. По его словам, обильных дождей уже не будет, однако следует ждать осадков на следующей неделе.

Показатели метеостанции ВДНХ свидетельствуют о том, что количество апрельских осадков уже приблизилось к норме, а в некоторых частях Подмосковья – превысили ее, резюмировал синоптик.

Ресторанам в Москве посоветовали закрыть летние веранды на время непогоды. Также их попросили укрепить все конструкции и свернуть зонты.

На фоне прогнозируемой непогоды коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности. Так, на дежурство вышли 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Аварийные бригады, в свою очередь, работают круглосуточно.

Синоптик Александр Шувалов сообщил, что скорость ветра будет на нижней границе штормовых значений. Он уточнил, что до 20 метров в секунду может не дойти, но вероятность сохраняется.

