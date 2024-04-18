Циклон "Гори" обрушился на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Южный циклон "Гори" принес в Москву и соседние регионы штормовой ветер, мощные дожди, грозы и резкое падение атмосферного давления. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"Южные циклоны несут полный спектр неблагоприятных условий", – указала Позднякова.

Она объяснила, что "Гори" движется от Средиземного моря через Балканы и Черное море. Именно такие южные циклоны, насыщенные влагой и теплым воздухом, становятся виновниками ливней и опасного ветра, добавила Позднякова.

По словам синоптика, начавшийся 18 апреля дождь превратится в ливень уже в ночь на пятницу, 19 апреля. Он будет идти почти весь день, а ночью не исключена гроза. За сутки в Москве может выпасть от 50 до 70% всей нормы осадков, однако апрель традиционно считается достаточно сухим месяцем, поэтому норма составляет 37 миллиметров, подчеркнула метеоролог.

"Максимум осадков, скорее всего, выпадет на западе Подмосковья", – добавила она.

При норме в 747 миллиметров ртутного столба атмосферное давление в пятницу резко понизится и составит 729 миллиметров. Однако температура в ночь на 19-е число будет держаться в районе 7–9 градусов, а днем – в районе 12–14, говорится в материале.

В эти дни скорость ветра будет достигать 20–22 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду. В центре "Фобос" напомнили, что наибольшей силы он достигнет после 15 часов в пятницу, но стихнет уже к утру субботы, 20 апреля. По шкале Бофорта ветер достигает значения 9-балльного шторма. В это время ветер будет ломать ветви деревьев, срывать кровлю с крыш и сносить рекламные щиты.

"Есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Из-за сноса посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена", – предупредили синоптики центра.

Ранее в столичном МЧС предупредили москвичей о сильном дожде и грозе, которые прогнозируются вечером в четверг. Специалисты предполагают, что неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18 часов 18-го числа и до 10 часов 19 апреля.