Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливни с грозой придут в Москву в пятницу, 19 апреля. Жителей столицы также предупреждают о порывистом ветре до 20 метров в секунду. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На фоне прогнозируемой непогоды коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности. Так, на дежурство вышли 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Аварийные бригады, в свою очередь, работают круглосуточно.

Столичные здания и сооружения, а также транспорт защищают от порывов ветра. Специалисты внимательно следят за функционированием всех систем жизнеобеспечения. Источник аварийного питания готов к работе в случае необходимости.

Москвичам напомнили о правилах безопасности в непогоду: попросили не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними транспортные средства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что жителей Центральной России 19 апреля ожидает девятибалльный шторм. Однако затем этот прогноз опроверг синоптик Александр Шувалов.

По словам последнего, скорость ветра будет на нижней границе штормовых значений. Он уточнил, что до 20 метров в секунду может не дойти, но вероятность сохраняется. Температура днем будет от 15 до 17 градусов.

