Рестораторов в Москве призвали закрыть веранды из-за ожидающегося шторма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти рекомендуют предприятиям общепита закрыть летние веранды на время прогнозируемого дождя и шторма. Об этом говорится в телеграм-канале департамента торговли и услуг столицы.

"Просим подготовиться к непогоде и укрепить все сезонные конструкции, а также закрыть зонты и временно прекратить обслуживание гостей на верандах на время дождя и шторма", – говорится в сообщении.

Дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве в четверг с 18:00. В пятницу в столицу придет девятибалльный шторм. Порывы ветра составят 17–22 метра в секунду, а местами могут достигать 25 метров в секунду. Стихия усилится после 15:00, а утихнет только к середине ночи субботы.

Ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные конструкции, кровлю крыш и другие конструкции. В связи с этим есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Кроме того, посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена.

В столичном регионе объявили желтый уровень опасности с вечера 18 апреля. Водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте в условиях непогоды.

