Синоптик Шувалов предупредил о порывистом ветре в Москве 19 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порывы ветра свыше 15 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу, 19 апреля. О непогоде предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Его слова приводит RT.

Синоптик сообщил, что на погоду в столице в ближайшие дни будет влиять южный циклон. Днем 18 апреля в городе начнется дождь, который заметно усилится к полуночи и прекратится только в пятницу, 19 апреля.

"Температура в течение пятничного дня немножко подпрыгнет вверх, полагаю, до 15 градусов. Плюс к этому циклон принесет довольно резкий, порывистый ветер с порывами свыше 15 метров в секунду. Так что нужно быть немножко настороже по этому поводу", – подчеркнул он.

При этом в предстоящие выходные, 20 и 21 апреля, осадков в Москве не будет, отметил Шувалов. Однако ожидается заметное повышение атмосферного давления, предупредил он.

По его словам, в столице похолодает – днем температура будет на уровне 10–12 градусов, а ночью столбики термометров покажут 2–4 градуса. В некоторых районах Подмосковья показатели могут опуститься до 0 градусов, резюмировал синоптик.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о том, что Москву может накрыть девятибалльный шторм 19 апреля. При нем порывы ветра могут достигать 17–22 метров в секунду, а местами – 25 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве в пятницу из-за сильного ветра.

