Дептранс призвал москвичей использовать общественный транспорт в непогоду

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте в условиях непогоды. Обращение к автомобилистам появилось в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Сегодня синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. Не оставляйте автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Рекомендуем сегодня для поездок использовать городской транспорт", – говорится в публикации.

Ведомство также попросило не превышать скорость и соблюдать дистанцию с другими машинами.

Ранее Гидрометцентр предупредил о дожде, который ожидается в Москве и области в четверг, 18 апреля. Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Кроме того, сильный ветер ожидается в столице в пятницу, 19 апреля. В этот день в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

