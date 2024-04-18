Дождь ожидается в Москве 18 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 18 апреля, в Москве и области прогнозируется облачная погода и дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 10 до 12 градусов, а в Подмосковье – от 8 до 13 градусов.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре 19 апреля. В пятницу в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра будут достигать 16–21 метра в секунду.

До этого стало известно, что первая половина апреля в Москве по средней суточной температуре на 5,3 градуса превысила климатическую норму. Наиболее теплым днем второго месяца весны стало 2-е число. Тогда столбики термометров поднялись до 23,2 градуса.