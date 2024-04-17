Столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим во время предстоящей грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава департамента транспорта Максим Ликсутов призвал водителей соблюдать скоростной режим на дорогах Москвы во время грозы и сильного ветра 18 апреля. Его слова передает телеграм-канал столичного Дептранса.

По данным Ликсутова, городской транспорт готов к работе в любых погодных условиях. Он посоветовал автомобилистам избегать резких маневров, соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим.

Руководитель Дептранса отметил, что за обстановкой круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

В департаменте также посоветовали не оставлять автомобили и не стоять рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Также горожанам посоветовали звонить по номеру телефона 3210, если они увидят сломанный знак или светофор.

Ранее столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за плохих погодных условий, которые ожидаются 18 и 19 апреля. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов перевели в режим повышенной готовности.