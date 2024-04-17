Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды в столице в среду и четверг, 18 и 19 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

По словам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова, синоптики спрогнозировали сильный дождь во второй половине четверга, который продлится до пятницы. Ливень будут сопровождать гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Как уточнили метеорологи, всего за двое суток может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

"В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – заверил Бирюков.

Он подчеркнул, что с помощью СМИ и городских информационных табло жителей города проинформируют об ухудшении погоды.

Власти Москвы принимают все меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий от порывов ветра. Кроме того, под особым контролем находится работа систем жизнеобеспечения, а электросетевым организациям поручено привести в готовность источники аварийного питания.

Вице-мэр также рекомендовал жителям столицы быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили москвичей о желтом уровне опасности в пятницу, 19 апреля. В этот день ожидается сильный ветер, его порывы будут достигать 16–21 метра в секунду.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что дождливая погода будет преобладать в Москве до конца рабочей недели, а в выходные осадки прекратятся. Он уточнил, что в выходные столица попадает в холодную тыловую часть циклона. Ожидается северный ветер, температурный режим снова идет вниз до 10 градусов.