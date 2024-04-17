Синоптик Шувалов: в выходные дни дожди в Москве прекратятся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дождливая погода будет преобладать в Москве до конца рабочей недели, а в выходные осадки прекратятся, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

При этом всю неделю столбики термометров будут показывать около 13–16 градусов. В субботу, 20 апреля, в городе похолодает и температура понизится до 10 градусов.

"В выходные Москва попадает в холодную тыловую часть циклона. Ожидается северный ветер, температурный режим снова идет вниз до 10 градусов, но осадки прекращаются", – пояснил Шувалов.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила о неустойчивом атмосферном давлении на неделе в Москве. По ее словам, в столице ожидаются колебания атмосферного давления, однако перепады не будут слишком резкими.

Кроме того, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности 17 апреля. Он будет действовать в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00. По прогнозам синоптиков, порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение всей недели, включая субботу, 20 апреля, в столице ожидается циклон, который принесет дожди. По его словам, ночью стоит ожидать 3–5 градусов тепла, а днем – 10–15.

До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил горожан, что самым холодным днем в столице на этой неделе станет пятница, 19 апреля. Он отметил, что до четверга дневные показатели остановятся в промежутке 8–13 градусов, а в пятницу температура понизится до 6–11 градусов.

