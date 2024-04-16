Москвичей ожидает дождливая неделя

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В течение всей недели, включая субботу, 20 апреля, в столице ожидается циклон, который принесет дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

Несмотря на дожди, погода будет хорошей и облачной, отметил синоптик.

"К концу недели выпадет 10–12 миллиметров. Учитывая, что апрель – "сухой" месяц и сумма осадков в среднем составляет 37 миллиметров. Это норма, которая рассчитана за последние 30 лет. 10–12 миллиметров – это достаточно много", – объяснил Вильфанд.

Он добавил, что температура будет существенно ниже, чем на прошлой неделе.

"Но если смотреть на средние значения, то температурный фон будет на два градуса выше нормы, это означает, что в течение этой недели будет такая же весна, но в другом исполнении", – сказал метеоролог.

По его словам, ночью стоит ожидать 3–5 градусов тепла, а днем – 10–15. В четверг, 18 апреля, температура поднимется до 17 градусов, в этот день также будут более заметные осадки, уточнил синоптик.

"В конце недели, в воскресенье, дожди прекратятся и погода улучшится. Март был очень сухим месяцем, и эти осадки будут полезны. Повышение температуры до 17–20 градусов прогнозируется уже в понедельник", – заключил метеоролог.

Накануне главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила о неустойчивом атмосферном давлении на неделе в Москве. По ее словам, с 15 апреля в столице ожидаются колебания атмосферного давления, однако перепады не будут слишком резкими.

Во вторник и среду атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. В четверг – 741, а в пятницу – 738 миллиметров. В субботу атмосферное давление будет 750 миллиметров ртутного столба.