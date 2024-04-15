В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Почти треть от месячной нормы осадков выпала за сутки в столице. Об этом в беседе с РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.



"За вчерашний день и сегодняшнюю ночь (14 и 15 апреля. – Прим. ред.) выпало около 10 миллиметров осадков. До конца недели ожидается такое же количество", – отметил синоптик.



Он напомнил, что апрель считается одним из самых сухих месяцев, норма суммы осадков за 30 дней составляет 37 миллиметров.

"Кажется, что много. Действительно, не так уж и мало, но в сравнении с летними осадками – ничего особенного", – добавил Вильфанд.



По его данным, погода в столице на протяжении всей недели будет определяться циклонической циркуляцией, которая обычно сопровождается пасмурной погодой с осадками.

В частности, синоптик Александр Шувалов уверен, что дождь в Москве пойдет вечером 15 апреля. Продолжительные ливни также ожидаются 17-го и 18-го числа. Дождь закончится лишь под утро пятницы, 19 апреля.

До этого москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице. Причиной тому послужила непогода и сильный ветер, от которого уже начали падать деревья.

