Климатолог Карнаухов допустил повторение жаркого лета 2010 года в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В этом году лето в столичном регионе может стать таким же жарким, как и лето в 2010-м. Об этом Москве 24 рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН и климатолог Алексей Карнаухов.

Он уточнил, что процесс глобального потепления влияет на то, какие температуры фиксируются сейчас в Москве, и добавил, что этот год может стать самым теплым.

Климатолог также рассказал, что резкое таяние снега и быстрый приход весны приводит к паводкам, в результате чего большие массы воды стекают в реки, а не впитываются в почву.

"Это создает предпосылки для сухого лета, для засухи. <...> На территории Центральной России такая весна – лидирующий фактор, который будет влиять на погоду летом", – сказал Карнаухов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что июньская погода ожидается в Москве на этой неделе. Это связано с тем, что происходит перенос воздушных масс со Средиземного моря, с самого юга Атлантического океана. По словам синоптика, температура повысится до 23 градусов, что превышает норму на 9–10 градусов.

