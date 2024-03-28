Лето 2024 года будет более пожароопасным по сравнению с предыдущим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Будущий летний сезон ожидается более сложным, чем предыдущий. Он начнется в конце апреля, при этом ряд регионов к нему не готов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу замглавы российского правительства Виктории Абрамченко.

Уточняется, что Росгидромет оценил Южный, Северо-Кавказский федеральные округа, а также юг Уральского и Сибирского федеральных округов как регионы с самым высоким классом пожарной опасности.

"Поэтому регионам необходимо заранее принять все меры по борьбе и профилактике ландшафтных природных пожаров", – отметила Абрамченко.

По данным МЧС и Рослесхоза, недостаточно подготовленными к приближающемуся сезону оказались Удмуртия, Курганская, Калининградская, Омская области, Еврейская автономная область и Республика Алтай. Представители служб добавили, что отдельного внимания также требует подготовка в традиционно высокогоримых регионах: Красноярском крае, Якутии, Свердловской и Тюменской областях.

Как отметила Абрамченко, в этом году объем финансирования из федерального бюджета составил свыше 17,6 миллиарда рублей. Все эти средства направлены на охрану лесов от пожаров и закупку лесопожарной техники и оборудования.

По ее словам, регионы получили денежные средства и приняли необходимые нормативные акты и организационные мероприятия, которые позволят не допустить ошибок.

"Тем не менее не все регионы признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону, поэтому в ближайшие две недели субъектам предстоит полностью устранить замечания и предписания МЧС России и Рослесхоза", – уточнила замглавы правительства.

Кроме того, вице-премьер напомнила, что по поручению президента, данному в рамках заседания Совета безопасности, МЧС России необходимо провести в марте – апреле текущего года внеплановые выездные проверки населенных пунктов, объектов организации отдыха детей, территорий садоводств и иных объектов, подверженных угрозе природных пожаров.

Представители МЧС возьмут на контроль более 24 тысяч населенных пунктов, 1,5 тысячи детских оздоровительных лагерей, свыше 6 тысяч садовых товариществ, 2,5 тысячи объектов экономики, транспорта, энергетики и критически важных объектов, граничащих с лесами.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с коллегами по партии внес в Госдуму законопроект об облегченном порядке предоставления допотпуска пожарным. Депутаты напомнили, что дополнительный отпуск предоставляется работникам сфер с опасными для жизни условиями труда при условии достижения определенного количества часов отработки. Тем не менее нередко работодатели отказываются включать в стаж время отпуска и период нетрудоспособности.