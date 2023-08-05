Врачи предупредили об опасности аномальной жары

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Аномальная жара может привести к проблемам со здоровьем у курильщиков и людей с наличием заболеваний эндокринной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

"В группе риска беременные женщины, пожилые люди, дети до семи-восьми лет, люди, которые страдают сердечными заболеваниями, а также курильщики, люди с избыточным весом, люди с заболеваниями эндокринной системы. Никотин резко усиливает гипоксию, то есть создает состояние оскудения кислородом, в жару это крайне опасно", – отметил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев.

Он подчеркнул, что в такую погоду следует перестать употреблять алкоголь, кофе и газировку. По словам специалиста, также необходимо отказаться от физических нагрузок, исключить из рациона питания острую, тяжелую, мясную пищу.

Врач посоветовал перейти на овощную и средиземноморскую диету.

В свою очередь, врач-кардиолог Ольга Молчанова порекомендовала оставаться дома для снижения рисков теплового удара.

"Если вам все же обязательно нужно выйти, выбирайте сторону улицы, где тень. Обязательно головной убор. С собой обязательно должна быть вода – пить нужно гораздо больше, чем рекомендовано в нормальную погоду", – заключила эксперт.

Ранее во второй половине дня субботы, 5 августа, жара в Московском регионе преодолела отметку в 30 градусов. По данным Гидрометцентра России, к 15:00 столбики термометров в Коломне поднялись до 30,5 градусов. В подмосковных городах Жуковский и Раменское сохраняется температура 30 градусов.

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