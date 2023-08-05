Температура в Московском регионе поднялась выше 30 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во второй половине дня субботы жара в Московском регионе преодолела отметку в плюс 30 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные синоптиков.

По данным Гидрометцентра России, к 15:00 столбики термометров в Коломне поднялись до плюс 30,5 градусов. В подмосковных городах Жуковский и Раменское сохраняется температура плюс 30 градусов тепла. В районе аэропорта Домодедово зафиксирована температура 29,5 градуса, во Внуково - 29 градусов выше нуля. В Шереметьево - плюс 27 градусов тепла.

Из-за жары в Москве продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Он означает опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предстоящей ночью температура в столице поднимется до 20 градусов, в центре Москвы – до 24 градусов тепла.

В воскресенье жара в столице усилится: метеорологи прогнозируют повышение температуры до 34 градусов.

Из-за жары городские службы работают в усиленном режиме. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, коммунальщиками приняты дополнительные меры по поддержанию дорожного покрытия, по уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания жителей на улицах. В столице из-за жары раздают воду в местах общественного транспорта.