В столице из-за жары раздают воду в местах общественного транспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Из-за жары в Москве продолжают раздавать воду в метро, на автовокзалах и на трамвайных остановках возле подземки, сообщается в Депртрансе Москвы.

Власти не исключают, что этот список будет расширен. Причиной стали очень жаркие выходные.

Сейчас, воду можно получить на станциях метро "Выхино", "Фили", "Измайловская", "Технопарк", "Студенческая", "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" и "Кунцевская".

Также воду предлагают на автовокзалах и автостанциях Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово. На трамвайных остановках воду раздают у метро "ВДНХ", "Бауманская", "Авиамоторная", "Новокузнецкая", "Коломенская".

Горожан призвали в жару избегать прямых солнечных лучей и пить больше воды.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары в столице. В субботу, 5 августа, и в ближайшие дни температура составит более 30 градусов. Сформировано дежурство руководящего состава, ответственных лиц, ремонтного персонала предприятий комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов.

Специалисты усилили патрулирование парков, лесов и особо охраняемых территорий. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона объясняют отдыхающим правила пожарной безопасности.

Коммунальные службы организовали полив проезжей части. Благодаря этому дороги содержатся в чистоте и охлаждается поверхность полотна. В частности, в жару в Москве увеличили частоту и норму полива зелени.

Москвичей предупредили о 30 градусах жары в выходные