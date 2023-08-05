Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильной жары в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильной жары в столице. В субботу, 5 августа, и в ближайшие дни температура составит более 30 градусов, сообщил заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"В связи с непростыми погодными условиями приняты дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания жителей на улицах", – отметил он.

По словам заммэра, было сформировано дежурство руководящего состава, ответственных лиц, ремонтного персонала предприятий Комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов.

Специалисты усилили патрулирование парков, лесов и особо охраняемых территорий. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона объясняют отдыхающим правила пожарной безопасности.

"Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон круглосуточно дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы", – подчеркнул Бирюков.

По его словам, коммунальные службы организовали полив проезжей части. Благодаря этому дороги содержатся в чистоте и охлаждается поверхность полотна. В частности, в жару в Москве увеличили частоту и норму полива зелени.



Ранее в связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды.

Москвичей предупредили о 30 градусах жары в выходные