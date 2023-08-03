В Москве усилен контроль пожарной безопасности из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

В связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в предстоящие выходные воздух в столичном регионе прогреется до 30–35 градусов, что выше климатической нормы августа. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", – отметил он.

По словам заммэра, специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

"Организовано круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники во всех административных округах, кроме ЦАО", – уточнил Бирюков.

В каждом расчете есть три специалиста и одна поливомоечная машина, которая может доставить восемь тонн воды. Также к ее насосу подключается пожарный рукав, благодаря которому пожарные способны работать эффективнее.

Заммэра добавил, что в ТиНАО обустроили противопожарные и минерализованные полосы. Кроме того, эксперты осмотрели места забора воды для авиации и сформировали противопожарное водоснабжение в маловодных районах.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Пока что самым жарким днем этого лета считается 6 июля, когда метеостанция на ВДНХ зафиксировала 29,1 градуса.

В связи с прогнозируемой жарой спасатели рекомендуют горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды. Купаться следует только в разрешенных водоемах на специально оборудованных пляжах, напомнили в МЧС.

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